Moreirense e Boavista empataram a um golo esta sexta-feira, no jogo de abertura da oitava jornada da Liga.

Em Moreira de Cónegos, os axadrezados adiantaram-se aos 21 minutos, graças a um autogolo de Marcelo. A igualdade surgiu aos 35 minutos, por André Luis.

O Boavista, com 15 pontos, segue à condição no quarto lugar, enquanto o Moreirense é oitavo, com 11 pontos.

Veja o resumo da partida: