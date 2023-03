Boavista e Arouca empataram sem golos (0-0) esta sexta-feira, no Estádio do Bessa, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com este resultado, o Boavista segue em oitavo lugar, com 30 pontos. O Arouca é sexto, com 34 pontos.

O Arouca fica à mercê do Casa Pia, que tem 32 pontos e joga com o Paços na segunda-feira. O Boavista pode ser, no pior cenário igualado pelo Famalicão, se os famalicenses (que têm 27 pontos) vencerem esta noite na Luz. O Rio Ave também tem menos um jogo e, se vencer em Braga no domingo, iguala a equipa de Petit.

O resumo do Boavista-Arouca: