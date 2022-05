Boavista e Vitória de Guimarães empataram na noite desta sexta-feira a uma bola, no Estádio do Bessa, no jogo que abriu a 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Óscar Estupiñán abriu o marcador do jogo a favor do Vitória, aos 25 minutos da primeira parte. Na segunda, ao minuto 70 (também o 25.º minuto, mas da segunda parte), Paul-Georges Ntep fez o 1-1 final.

V. Guimarães empata pelo terceiro jogo seguido, chega aos 45 pontos e fica a três do Gil Vicente, antes de receber os barcelenses na última jornada. Para ainda ir para o último jogo com a possibilidade de chegar ao quinto lugar, precisa que o Tondela vença em Barcelos no domingo.

O Boavista chega aos 37 pontos, igualando à condição o Marítimo e o Santa Clara, no lote de equipas que estão entre o oitavo e o 10.º lugares.

O resumo do Boavista-V. Guimarães: