Com dois golos de Mehdi Taremi, o Rio Ave foi ao Estádio do Bessa bater o Boavista (2-0) e, com este resultado, garantiu a qualificação para a Liga Europa, ultrapassando o Famalicão no último suspiro da Liga.

A equipa de Carlos Carvalhal esteve a vencer desde cedo, cumprindo o seu papel, mas esteve perto de ficar fora da Europa, quando o Famalicão deu a volta ao resultado nos Barreiros. No entanto, a equipa madeirense acabou por empatar e, desta forma, abriu caminho para a equipa de Vila do Conde garantir a Europa.

Veja o resumo: