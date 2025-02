Lito Vidigal, treinador do Boavista, em declarações à flash interview da Benfica TV, após a derrota com o Benfica, por 3-0, na 23.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Jogo difícil contra um adversário fortíssimo. Há que destacar a atitude dos meus jogadores,que estão a trabalhar juntos há pouco tempo. Tem sido importante a colocação de alguns jogadores e eles demonstrarem dinâmicas positivas. Mesmo os jogadores com poucos minutos, cimentaram a posição. Um jogo disputado, claro que o Benfica criou muito mais ocasiões que nós. Sofremos um golo num momento em que era importante termos aguentado um pouco mais. É um lance que advém de uma falta a nosso favor. Temos ainda a possibilidade de fazer o 1-1, a situação do Diaby. Depois com menos um jogador tornou-se ainda mais difícil. Ainda assim, com menos um jogador e a jogar neste estádio, contra jogadores de muita qualidade, que mesmo em igualdade numérica conseguem desequilibrar e em superioridade torna-se muito mais fácil.»

«Mesmo assim aguentámos muito tempo e mesmo os miúdos que entraram deram boa imagem. Pelo menos ainda tivemos a coragem de chegar ao último terço e terminar lances com menos um jogador. Parabéns aos jogadores, estamos a construir uma equipa. Sinto que isto está cada vez melhor, mais forte e vejo um futuro risonho para o Boavista»

[O que falta ao Boavista?]

«Anteriormente a nossa equipa rececionava para atrás. Agora já rececionamos para a frente e atacamos a profundidade. Agora falta procurarmos mais depressa a profundidade, é um trabalho que precisa de tempo, análise, observação. Fazer com que os jogadores entendam que é a forma mais fácil de sermos coesos e competitivos.»

«Mas estamos a falar de jogadores que nem competiam, nem tinham treino especifico de futebol. Temos jogadores que estavam há seis/sete meses parados. Sinto que têm qualidade, mas é preciso tempo para atingirem os níveis que pretendemos para serem competitivos. O importante neste jogo foi também não termos lesões. Tentámos dar equilíbrio. Tinha algum receio que tivéssemos alguma lesão neste jogo.»

«O que penso é que o Boavista vai ficar na Liga. Deito-me, durmo, acordo e sonho com este objetivo.»