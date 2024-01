O Boavistão das primeiras jornadas fez sonhar, mas seguiram-se doze longas jornadas de problemas no Bessa. No derradeiro jogo da primeira volta, a pantera soltou-se das amarras e com quatro golpes bateu o Vizela num jogo de eficácia quase máxima na forma como bate os vizelenses (1-4).

Num embate estranho, em que esteve longe de dominar, o Boavista foi letal e extremamente competente, respirando com um travão à linha de sobrevivência, que se foi aproximando ao longo dos últimos quatro meses, em que a equipa axadrezada não conseguiu vencer para a Liga. Balão de oxigénio após o empate caseiro frente ao FC Porto.

O regresso aos triunfos dos axadrezados teve de tudo um pouco: Tiago Morais a brilhar antes do intervalo, um golaço de Abascal ainda antes do meio campo e o regresso aos golos de Bozenik dois meses depois. Como ingredientes principais deste triunfo, o Boavista teve a organização e muita alma. Agudiza a situação crítica do Vizela, que não consegue sair dos lugares perigosos.

A lei da eficácia solta a pantera

Ainda sem perder ao fim de três jogos no comando técnico do Vizela, Rúben de la Barrera viu a sua equipa entrar personalizada em campo, a dominar e a assumir as despesas do jogo, remetendo o Boavista para o seu setor recuado. Logo aos sete minutos Essende atirou com estrondo ao ferro confirmando a supremacia da equipa da casa.

Mas, muitas trocas de bola em frente à área do Boavista, poucas vezes eficientes na tarefa de criar perigo, permitiram ao Boavista organizar-se defensivamente e, mesmo sem grande capacidade de ter bola e de produzir jogo, ser uma equipa perigosa nas saídas rápidas. A realidade é que a equipa de Ricardo Paiva foi letal nesse processo.

Perante o assédio vizelense, em que o Boavista não conseguia soltar-se das amarras, foi Tiago Morais a assumir esse papel ao fabricar dois golos ainda na primeira metade. Primeiro rompeu pela esquerda, cruzando de forma tensa para a pequena área. Buntic intercetou, mas não teve a proteção necessária dos colegas para limpar o lance, sendo Sasso a finalizar para golo.

Continuou a tentar o Vizela, continuou por cima, mas notava-se mais nervosismo e pouca audácia nas tomadas de decisão. Em sentido inverso, o Boavista parecia confortável para segurar esta toada e fazer mossa em contragolpe. Fez dessa forma o segundo, em cima do intervalo. Tiago Morais parte isolado da linha do meio campo, rematando na cara de Buntic; Hugo Oliveira ainda recuperou terreno, e intercetou o remate, mas o esférico pingou na baliza.

Abascal contra a reação

O técnico vizelense mexeu ao intervalo. Alex Mendez foi o elemento acrescentado ao jogo para o plano de reação. Mas, o plano não terá saído das intenções da cabine. O Boavista fez o terceiro logos nos instantes iniciais, e que golo, deitando por terra uma possível reação da equipa da casa.

Abascal marcou rapidamente uma falta, ainda no seu meio campo, aproveitando que estava toda a gente a dormir para atirar diretamente à baliza. Grande momento do central, a marcar aquele que será o golo de uma carreira, carimbando praticamente aí o triunfo do conjunto axadrezado.

Não entregou as armas o Vizela, é certo, tentou lutar, mas de forma resignada. Percebeu-se que os vários remates contra jogadores adversários seriam o espelho do jogo. Pelo meio deu tempo para Bozenik regressar aos golos na Liga dois meses depois, marcando de cabeça a corresponder a um cruzamento de Dos Santos.

Mesmo com muitas baixas, por lesão, castigo e jogadores ao serviço das seleções, o Boavista volta a ganhar, com um resultado robusto assente na organização e na eficácia. Sétima jornada sem vencer do Vizela, primeira derrota de Rúben de la Barreira, no comando técnico, não conseguindo sair dos últimos lugares apesar do golo de Essende já nos últimos minutos.