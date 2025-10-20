Liga
Há 1h e 26min
Liga revela nova bola de inverno para as competições profissionais
Vai ser estreado a 28 de outubro no Sporting-Alverca, dos quartos de final da Taça da Liga
A Liga Portugal desvendou o aspeto da nova bola de inverno, que irá ser utilizada nas competições organizadas por ela no período de outono e inverno.
Com o amarelo como a cor predominante e com tons de cinza em contraste, o esférico visa garantir maior visibilidade durante um período no qual a presença de luz natural é mais reduzida.
A estreia da nova bola de inverno ocorre a 28 de outubro, quando Sporting e Alverca se defrontarem no Estádio José Alvalade, no encontro inaugural dos quartos de final da Taça da Liga.
