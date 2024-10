A Liga apresentou, esta quarta-feira, a bola que vai ser usada nas competições profissionais durante o inverno.



O amarelo é a cor dominante do esférico de forma a garantir maior visibilidade durante o período outono/inverno.



Com recurso à célebre frase «Winter is coming» (Inverno está a chegar) da série Guerra dos Tronos, o organismo informa que a bola será utilizada pela primeira vez no jogo entre Sporting e Nacional, da Taça da Liga.