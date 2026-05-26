A Liga Portugal e a Puma apresentaram esta terça-feira a nova bola oficial das competições profissionais para a temporada 2026/27: a Puma Stellar Nitro Ultimate.

Com base branca e detalhes em tons néon de azul, verde e amarelo, a nova bola vai ser utilizada na I Liga e na II Liga da próxima época.

Segundo o organismo que tutela as competições profissionais, o modelo aposta numa maior estabilidade no voo, mais rapidez na resposta ao impacto e melhor controlo em diferentes condições de jogo.