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Liga apresenta nova bola oficial para a temporada 2026/27
«Puma Stellar Nitro Ultimate» vai estrear-se nos relvados portugueses a partir da próxima época
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«Puma Stellar Nitro Ultimate» vai estrear-se nos relvados portugueses a partir da próxima época
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A Liga Portugal e a Puma apresentaram esta terça-feira a nova bola oficial das competições profissionais para a temporada 2026/27: a Puma Stellar Nitro Ultimate.
Com base branca e detalhes em tons néon de azul, verde e amarelo, a nova bola vai ser utilizada na I Liga e na II Liga da próxima época.
Segundo o organismo que tutela as competições profissionais, o modelo aposta numa maior estabilidade no voo, mais rapidez na resposta ao impacto e melhor controlo em diferentes condições de jogo.
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