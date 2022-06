Foi divulgada neste sábado aquela que será a bola utilizada na Liga na época 2022-2023.

A apresentação decorreu no Rock in Rio, no qual a Liga tem um stand para que os festivaleiros possam contactar com a bola.

A Liga revela que serão doadas bolas oficiais pela Liga, assinadas por artistas, embaixadores da Liga e jogadores de referência portugueses para um leilão promovido pela ONU, cujos fundos irão reverter a favor da sustentabilidade dos oceanos.

Veja o vídeo de apresentação da nova bola da Liga: