Não há casos clínicos no Benfica. O regresso ao trabalho, no Benfica Campus, contou com todos os 25 jogadores do plantel disponíveis e a treinar sem quaisquer limitações físicas.

Depois de uma interrupção de mais de um mês e meio, imposto pela pandemia da covid-19, o departamento médico do clube conseguiu recuperar todos os casos de lesões no plantel.

O último boletim clínico divulgado antes da interrupção da Liga contava com cinco nomes – André Almeida, Gabriel, Jardel, Seferovic e Zlobin – mas recuperam todos durante o período de quarentena e estão todos aptos para treinar sem limitações.