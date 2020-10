As ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting de Braga atingiram esta quinta-feira três euros por ação, o maior valor de mercado da sua história.

O anterior máximo era de 2,6 euros por ação e, segundo fonte oficial da SAD minhota, para este máximo histórico muito terão contribuído as contas apresentadas recentemente e que irão ser apresentadas aos acionistas para aprovação, em assembleia-geral, na terça-feira.

Na época 2019/20, a SAD minhota apresentou um resultado líquido positivo de 22 milhões de euros (ME), o maior de sempre da sociedade. A SAD do Sporting de Braga regista um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 30,2 ME.

O ativo cresceu cerca de 39 por cento, para valores que chegam quase aos 100 ME (99,4 ME), e o passivo também subiu, cerca de 11 por cento, situando-se agora nos 58 ME.