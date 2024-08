A FIGURA: Rodrigo Zalazar

É um regalo ver o uruguaio a jogar. Está num momento de forma sublime neste arranque de temporada. Exímio no passe, quer com lançamentos longos, quer com combinações curtas. É o verdadeiro “faz jogar” da equipa do Sp. Braga. No lance do 1-0, deu uma ajuda nas alturas ao aparecer à entrada da área e serviu Roberto Fernández. Somou várias tentativas de remate e só não marcou graças a um corte em cima da linha de Pedro Gomes, aos 68 minutos.

O MOMENTO: golo veio em boa altura, 40m

O Sp. Braga estava claramente a dominar a posse de bola e tinha a iniciativa do jogo, mas com muitas dificuldades em penetrar na área adversária. Numa das poucas desatenções do Boavista na primeira parte, deu-se a grande ocasião para os minhotos, que Roberto Fernández não desperdiçou. Serviu para desamarrar o nulo e dar tranquilidade às hostes arsenalistas. Caso o jogo seguisse para intervalo empatado, o cenário poderia tornar-se complicado para o Sp. Braga no segundo tempo.

OUTROS DESTAQUES

Roberto Fernández

Somou o segundo golo pelo Sp. Braga. Não teve muitas oportunidades, mas quando a bola lhe caiu nos pés, marcou. É isso que se pede a um ponta de lança. Muito trabalhador durante todo o jogo.

Bruma

Somou lances em que serpenteou por vários adversários e desmontou a organização da linha defensiva do Boavista. Faltou maior acerto na definição dessas jogadas.

Lukas Hornicek

O talento do jovem guardião checo é reconhecido, mas tem vivido na sombra de Matheus. Aproveitou a lesão do brasileiro para ser titular e respondeu à altura. Muito sereno com a bola nos pés e, no que mais importa na avaliação a um guarda-redes, foi decisivo: negou um golo a Bozeník, após um cabeceamento, com uma excelente defesa.

Bozeník

Mais um jogo de missão ingrata para o eslovaco. Quando o Boavista recuperava a bola, era Bozeník o destinatário. Contudo, se conseguia ganhar na dividida com o central, os colegas não conseguiam dar seguimento à jogada. Teve um cabeceamento perigoso logo a abrir a segunda parte, mas Hornicek protagonizou uma excelente defesa.