Matheus, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota na receção ao FC Porto (1-0), na 34.ª e última jornada da Liga:

«[Sp. Braga fica com menos um muito cedo] Mostrámos a força deste grupo, a força desta cidade e destes adeptos. Fomos até ao final, aos 84 minutos sofremos um golo, mas mostrámos o que é ser Sp. Braga. Frustrado pelo resultado, queríamos mais, este grupo tem uma ambição muito grande, mas, infelizmente, não conseguimos.»

«[A equipa sofre o golo quando arriscou] Aguentámos até aos 84 minutos e depois colocámos toda a carne no assador. Infelizmente, não conseguimos. Ficamos chateados, mas mostra a força desta equipa.»

«[Foi o único totalista da Liga, a par de João Gonçalves, do Boavista] Fico muito feliz por ajudar a equipa. A época teve momentos bons e menos bons, mas a imagem que deixámos hoje mostra o que é ser Sp. Braga, o que é jogar por este clube, por esta cidade. Agora é descansar e preparar a próxima época.»

«[Foi uma boa ou má época?] Conquistámos um título, mas queremos sempre mais. O Sp. Braga já está num patamar acima, muitos querem derrubar. Vamos subir degrau a degrau e vamos ser felizes no momento certo.»

«[É um dos jogadores com mais jogos pelo Sp. Braga] Fico muito feliz por fazer história neste clube, é o legado que um jogador pode deixar. Não sabemos como vai ser, mas estou feliz neste clube que me abriu as portas e abraçou desde que cheguei. Já me tornei português e fico muito feliz.»