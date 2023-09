Confirma-se o cenário de paragem obrigatória para Victor Gómez. O defesa espanhol teve de sair logo nos primeiros minutos da partida com o Estrela da Amadora, na quinta-feira.

Os exames médicos confirmaram a existência de uma lesão muscular na coxa esquerda, o que faz com que esteja fora do jogo com o Union Berlim, na Alemanha, já na terça-feira, e também com o Rio Ave, no próximo fim de semana.

Após esse período, o Sporting de Braga irá gerir a situação do jogador dia a dia, até porque chega a paragem motivada pelos jogos das seleções nacionais.

Contra o Estrela, foi o defesa central turco Serdar que entrou para o lugar de Victor Gómez, numa adaptação que não esteve isenta de erros. Para os próximos jogos, Artur Jorge pode recorrer ao lateral sueco Joe Mendes, que não tinha sido convocado para a partida na Reboleira.