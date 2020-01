Carlos Alberto, antigo jogador do FC Porto, campeão da Europa com Mourinho em 2004, garante que o FC Porto é um dos cinco clubes que Jorge Jesus ambiciona treinar na Europa. O antigo jogador, agora comentador da Fox Sports, no Brasil, diz mesmo que o treinador português pode deixar o Flamengo em maio para rumar ao Dragão para ocupar o lugar de Sérgio Conceição.

Jesus: «Se não forem estes cinco, escusam de procurar»

O médio que abriu caminho para a vitória do FC Porto sobre o Mónaco, na final de Gelsenkichen, em 2004, recordou as declarações de Jorge Jesus, ainda antes da final do Mundial de Clubes, diante do Liverpool, em que o técnico português só admitia regressar à Europa para treinar cinco clubes.

«O Sérgio Conceição já está a balançar há muito tempo. Sabia que, das cinco equipas que Jorge Jesus falou, uma é o FC Porto? Há grandes chances de ele sair em maio porque o FC Porto é um clube no qual ele trabalharia», destacou Carlos Alberto.

Ora veja: