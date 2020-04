Duílio Monteiro Alves, diretor para o futebol do Corinthians, revelou, em declarações à rádio brasileira Fox Sports, que o clube paulista pediu ao Benfica a antecipação do pagamento da primeira de quatro parcelas pela transferência de Pedrinho.

A verdade é que o Corinthians, com o campeonato paulista suspenso, estava com problemas de tesouraria, mas o pagamento da primeira tranche por Pedrinho pode vir a desafogar um pouco as contas do Timão.

«Existe isso sim [pedido de antecipação da parcela de pagamento de Pedrinho], é uma praxe de clubes quando você faz uma venda desse tamanho e, no momento que vivemos hoje, com alguns patrocinadores paralisando e adiando os seus pagamentos, até a TV Globo não pagou a última cota do Paulistão. A gente já começa a sentir os efeitos dessa paralisação, como todos os clubes e a economia do mundo todo. A gente trabalha em cima disso», contou.

Segundo o acordo com o Corinthians, o Benfica ficou de pagar 20 milhões de euros por Pedrinho, divididos em quatro parcelas, mas a primeira só vencia em julho de 2020. Será esse valor, cerca de 5 milhões de euros, que o clube brasileiro conta agora receber de forma antecipada.