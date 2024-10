Artur Jorge, treinador do Botafogo, foi reconhecido pelos embaixadores da Liga, que atribuíram o prémio «Talento que Marca o Mundo», referente a setembro.

O «Fogão» lidera o campeonato brasileiro, desafiando o domínio do Palmeiras de Abel Ferreira.

«Quero agradecer à Liga e aos seus embaixadores pela atribuição deste prémio. Deixa-me muito honrado e satisfeito, por ser sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido. Partilho este prémio com a minha equipa técnica e com toda a estrutura do Botafogo, um clube que nos tem dado todas as condições para o nosso crescimento. Muito obrigado», disse Artur Jorge.

Ao cabo de 29 jornadas, o Botafogo totaliza 60 pontos, mais três face ao Palmeiras. Restam nove rondas e estes candidatos medirão forças a 1 de dezembro.

Além disso, o Botafogo está nas meias-finais da Libertadores, onde defrontará o Peñarol. De recordar que esta prova é conquistada por emblemas brasileiros – Flamengo (2), Palmeiras (2) e Fluminense – desde 2019.