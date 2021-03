Germán Conti vai jogar no Bahia por empréstimo do Benfica, informaram os dois emblemas.



O defesa argentino não fazia parte dos planos dos encarnados e estava à procura de uma solução para o seu futuro desde que terminou o período de cedência ao Atlas em dezembro último. Segue-se agora uma experiência no futebol brasileiro.



Conti, de 28 anos, foi contratado pelas águias ao Colón por cerca de cinco milhões de euros, mas não se afirmou na equipa principal (disputou apenas dez jogos).