Wendel, jogador do Sporting, está mesmo confirmado na convocatória final do Brasil para o torneio pré-olímpico da América do Sul, que atribui duas vagas para os Jogos de Tóquio 2020. Uma convocatória que pode afastar o médio brasileiro do dérbi com o Benfica, em Alvalade, além de mais três jogos da Liga.

O selecionador, André Jardine, já tinha incluído o jogador do Sporting numa lista provisória, mas esta segunda-feira acabou por confirmar a presença do jovem médio a título definitivo.

Uma lista que teve de ser alvo de negociações com os clubes, uma vez que a prova não é realizada em datas FIFA, pelo que não há obrigatoriedade de cedência dos atletas.

A convocatória da seleção olímpica brasileira prevê a apresentação dos jogadores a 18 de janeiro e a libertação a 9 de fevereiro. O torneio pré-olímpico vai disputar-se na Colômbia.

Wendel deverá, assim, falar os jogos com o Benfica (18 janeiro), Marítimo (26 janeiro), Sp. Braga (2 fevereiro) e Portimonense (9 fevereiro), mas poderá estar disponível para o primeiro jogo com os turcos do Basaksehir, relativo à primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, marcado para 20 de fevereiro.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Cleiton (Atlético-MG), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio);

Defesas: Emerson (Betis), Guga (Atlético-MG), Ayrton Lucas (Spartak), Caio Henrique (Fluminense), Gabriel (Lilie), Ibañez (Atalanta), Robson Bambu (Athletico-PR), Walce (São Paulo);

Médios: Bruno Guimarães (Athletico-PR), Douglas Luiz (Aston Villa), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Flamengo) e Wendel (Sporting);

Avançados: Antony (São Paulo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Leipzig). Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedrinho (Corinthians) e Yuri Alberto (Santos)