Wendel, médio do Sporting, doou 200 cabazes com bens de primeira necessidade a quatro comunidades do Rio Janeiro: Manguinhos, Jardim Gramacho, Parque das Missões e Beira-Mar.

A iniciativa visa ajudar as pessoas mais necessitadas e que estão a ser afetadas pela pandemia de covid-19, em locais onde o tio do médio brasileiro, Cláudio Moisés dos Santos, trabalhava para o ajudar na infância, segundo o Globoesporte.

«É a forma que a gente tem de ajudar um pouco. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder colaborar. Sei de onde vim, das minhas origens, e como esse tipo de ajuda é precisa, ainda mais neste momento da pandemia, em que muita gente ficou sem trabalho», disse Wendel, àquele jornal.

Refira-se que o jogador do emblema de Alvalade está em Portugal a cumprir a quarentena, pelo que contou com a ajuda dos familiares para entregar os cabazes solidários.