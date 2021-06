Pepê divulgou este domingo um vídeo de agradecimento ao Grémio de Porto Alegre, clube que representou entre 2016 e 2021. O extremo de 24 anos vai reforçar o FC Porto e deve apresentar-se em Portugal em breve.



Recorde-se que o jogador não foi convocado para representar o Brasil no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos, que se disputa entre 22 de julho e 7 de agosto.



Uma eventual presença nas Olimpíadas atrasaria a integração do reforço do FC Porto, algo que os responsáveis portistas não desejavam. Com via aberta, Pepê tem as malas feitas para viajar para Portugal e apresentar-se às ordens de Sérgio Conceição.