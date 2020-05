O Marítimo vai avançar com um pedido de impugnação do campeonato 2019/20 caso não jogue as dez jornadas que restam na Madeira.



«Sabe-se que pode haver essa possibilidade. Se for por essa via [jogar no continente], vamos avançar com uma reclamação de impugnação do campeonato», garantiu o diretor desportivo dos insulares, Briguel, à RTP1.



«Aqui na Madeira não há grandes casos, está tudo controlado. Se tivermos de deslocar-nos para o continente, com os jogadores presos no hotel desvirtua totalmente o campeonato como a verdade desportiva», acrescentou.



Ao contrário do Santa Clara, que se mudou para a Cidade do Futebol para cumprir as derradeiras dez rondas da Liga, o Marítimo ainda não sabe se terá autorização para jogar nos Barreiros.