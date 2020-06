Grimaldo não joga mais esta temporada, informou a Benfica TV instantes antes de Bruno Lage fazer a antevisão ao encontro desta quarta-feira, frente ao Rio Ave.



Tal como o Maisfutebol tinha noticiado, o defesa espanhol vai afastado dos relvados por dois meses depois de se ter lesionado no ligamento lateral interno do joelho esquerdo na partida diante do Portimonense.



Durante a conferência de imprensa, o técnico dos encarnados referiu-se ao espanhol quando questionado acerca da eventual falta de líderes na equipa.



«Acha que não temos um líder dentro de campo quando temos o Grimaldo, que vem de uma sequência de jogos fantástica, que nunca parou, treina e joga sem parar, a sair lesionado e a chorar no balneário? Ninguém vê e está com uma enorme tristeza por não poder dar o contributo à equipa amanhã», disse.



O lateral de 24 anos é o terceiro jogador mais utilizado por Lage esta temporada: participou em 41 jogos. Além da visita a Vila do Conde, Grimaldo falha as partidas contra Santa Clara, Marítimo, Boavista, Famalicão, V. Guimarães, Desp. Aves, Sporting e a final da Taça de Portugal ante o FC Porto.



Recorde-se que Jardel está a recuperar de uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerda e David Tavares continua infetado com Covid-19.