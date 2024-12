Segundo os treinadores da Liga, Bruno Lage foi o melhor treinador da Liga no mês de novembro. Os restantes técnicos elegeram-no para a distinção mensal do organizador do campeonato.

Nas duas jornadas da Liga (recorde-se que houve paragem para compromissos internacionais e também jogos das Taças ao fim-de-semana) o Benfica obteve duas vitórias perante Farense (fora) e FC Porto (casa), por 2-1 e 4-1, respetivamente.

Bruno Lage venceu a primeira distinção deste género desde que regressou ao clube, em setembro.