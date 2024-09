O Benfica recebe o Gil Vicente no Estádio da Luz neste sábado, pelas 20h30. Um jogo que conta para a sétima jornada da Liga portuguesa, entre o terceiro e o décimo classificados, respetivamente.

Bruno Lage apostou no mesmo onze inicial que levou de vencida o Benfica na passada jornada, com Tomás Araújo adaptado a lateral-direito. Bah, que saiu lesionado da partida com o Estrela Vermelha, está no banco de suplentes, depois de ter falhado a deslocação ao Bessa.

Eis o onze do Benfica: Anatoliy Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras, Fredrik Aursnes, Florentino Luís, Ángel Di María, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoglu e Vangelis Pavlidis.

No banco de suplentes estão, além de Bah, Samuel Soares, Amdouni, Arthur Cabral, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Rollheiser e Beste.

Já o treinador Bruno Pinheiro, do Gil Vicente, apostou em: Andrew, Zé Carlos, Rúben Fernandes, Buatu, Sandro, Castillo, Santi, Fujimoto, Félix Correia, Mboula e Cauê.

Junto ao técnico, no banco de suplentes, ficam: Brian, Tidjany, Aguirre, Diego Collado, Gui Beleza, João Teixeira, Josué, Mutombo e Kazu.