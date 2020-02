Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sp. Braga, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[Assobios do público no momento da substituição de Cervi por Seferovic] «O Cervi tem feito um trabalho fantástico, mas tinha de tirar um dos homens da frente para metermos o Seferovic. Quisemos sempre que a linha 5 do Braga não saltasse à pressão, atraimos os três homens da frente à nossa pressão e puxámos os nossos médios para procurarmos espaços entrelinhas. O Cervi hoje [sábado] jogou muito mais aberto na esquerda para o Grimaldo jogar por dentro, correu bem, mas tivemos de abdicar dessa largura e colocar os dois avançados para empurrar a linha defensiva e ter muita gente por dentro, também com o Chiquinho [substituiu Weigl]. A última substituição [Dyego Sousa por Tomás Tavares] foi responder à troca do Sp. Braga [André por Ricardo Horta]. Tentámos carregar nos últimos minutos com três homens e com vários tipos de cruzamentos. De forma geral foi isto que tentámos modificar para continuar a atacar e encostar o Sp. Braga à defesa.»