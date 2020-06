Benfica-Rio Ave: aluno e professor defrontam-se pela terceira vez

Bruno Lage e Carlos Carvalhal; aluno e professor. Depois de terem trabalhado juntos várias épocas, os treinadores de Benfica e Rio Ave vão defrontar-se pela terceira nas respetivas carreiras.

Nos anteriores dois duelos, ambos já na presente temporada, o técnico dos encarnados levou a melhor. Na jornada 10 do campeonato (2-0 na Luz) e nos quartos de final da Taça de Portugal (também na Luz), partida na qual o Benfica levou a melhor por 3-2 após ter estado em desvantagem por duas vezes.

Esta vai ser, assim, a primeira vez que Lage e Carvalhal se defrontam com o segundo como anfitrião. De um lado procura-se voltar aos triunfos após quatro empates consecutivos para a Liga e manter viva a esperança na conquista do bicampeonato; do outro, os vilacondenses buscam a segunda vitória consecutiva e manterem-se colados à luta por um lugar de acesso às competições europeias na próxima temporada.

Rio Ave e Benfica defrontam-se na quarta-feira a partir das 21h15.