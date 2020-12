O Boavista ainda não fechou o dossier da contratação do novo treinador, mas o Maisfutebol sabe que Jesualdo Ferreira é o favorito e a hipótese mais forte para suceder a Vasco Seabra. O treinador de 74 anos já foi contactado, mostrou disponibilidade e entusiasmado com a possibilidade de, agora sim, treinar o histórico portuense.



Jesualdo foi oficialmente apresentado no Boavista em 2006, mas não chegou a fazer nenhum jogo oficial no clube. O FC Porto, que perdera Co Adriaanse, contratou-o ainda antes do início do campeonato. 14 anos depois, é muito provável que o treinador e o clube dêem mais uma oportunidade à relação.



De qualquer forma, pelo menos até domingo o novo treinador não será oficializado. Para o jogo contra o Estoril-Praia, na Taça de Portugal, o Boavista terá a dupla Jorge Couto-Daniel Rosendo no comando técnico. Só depois desse jogo é que a decisão final será anunciada.



Além de Jesualdo Ferreira, o nosso jornal sabe que há outro nome que agrada sobremaneira alguns elementos da direção e do investidor Gérard Lopez: Bruno Lage. Nesta altura, aliás, é seguro escrever que Jesualdo e Lage são os dois nomes mais bem colocados, com vantagem para o mais experiente.



Bruno Lage está ligado ao Benfica até 2024 - mais três anos e meio - e só aceitaria assinar pelo Boavista se as águias continuassem a responsabilizar-se pela diferença salarial. Um cenário, como se percebe, mais complexo.