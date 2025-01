Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, à BTV, após a derrota por 2-1 ante o Sporting de Braga, em jogo da 17.ª jornada da Liga portuguesa:

«Não foi a primeira parte que gostávamos que a equipa realizasse, apesar de a primeira oportunidade ser nossa, o movimento do Pavlidis, podíamos ter feito golo nesse momento. Depois, o Braga marca dois golos, em situações semelhantes. Movimento de ponta de lança, nós não fizemos golo e o Braga fez. E o Braga fez golo de canto e nós temos uma oportunidade semelhante do Nico.»

«Temos de analisar a forma como sofremos estes golos. Tentámos, ao intervalo, procurar o jogo entrelinhas e a alteração do Arthur é por isso mesmo, ter um ponta de lança e um homem entrelinhas, procurar dinâmicas distintas, porque o Braga, a vencer 2-0, estava já encostado à área. E as alterações que fomos fazendo na segunda parte foi para isso, para procurar espaços entrelinhas, na largura, movimentos, situações de cruzamento, ter mais homens dentro da área. Temos uma boa reação na segunda parte, praticamente nossa, com várias oportunidades de golo, mas apenas conseguimos um golo.»

[Reencontro na quarta-feira, para a Taça da Liga:] «A conversa foi nesse sentido, não adianta pensar muito no que aconteceu. Só nós é que podemos dar a volta à situação, nós enquanto equipa técnica, nós enquanto jogadores, eu enquanto líder e dar já uma resposta, o que queremos no próximo jogo é vencer o Braga, eliminar o Braga e estar na final da Taça da Liga.»