Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após a vitória por 3-2 ante o Rio Ave, em jogo da 26.ª jornada da Liga. O técnico, que falhou a conferência de imprensa de antevisão, devido a uma «virose», terminou a sua intervenção na sala de imprensa, depois do jogo, com um agradecimento e uma explicação pessoal ao problema que teve:

«No dia de ontem [ndr: sábado], enquanto tentei recuperar, fui recebendo imensas mensagens de apoio de amigos, adeptos benfiquistas. Agradeço publicamente o apoio que recebi. Não foi nada de especial, foi apenas uma virose. É o que dá ter meninos pequeninos. Muito obrigado pela preocupação e pelas mensagens de apoio.»