Bruno Lage foi eleito o melhor treinador do mês de fevereiro da Liga. O técnico do Benfica foi o mais votado, com 23,93 por cento dos votos.

«O vencedor da votação de Treinador do Mês da Liga Portugal Betclic referente a fevereiro é Bruno Lage, do SL Benfica», pode ler-se no comunicado oficial da Liga.

O treinador dos encarnados superou a concorrência de Carlos Carvalhal, do Sp. Braga (22,22 por cento dos votos) e Ian Cathro, do Estoril (14,53).

Durante o mês de fevereiro, o Benfica de Lage venceu quatro dos quatro jogos que disputou - Moreirense (3-2), Boavista (3-0), E. Amadora (3-2) e Santa Clara (1-0).