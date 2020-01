Bruno Lage foi confrontado com declarações recentes de António Araújo, empresário de Rafa que disse à Antena 1 que o jogador tem nos planos rumar a um clube da Premier League ou da Liga espanhola.

O treinador não aprofundou o assunto, mas deu conta do compromisso do avançado que recentemente bisou na vitória do Benfica sobre o Sporting por 2-0 em Alvalade. «Sobre o Rafa, o que acho e sinto e foi o que me disse hoje: o sonho dele é ser presidente do Benfica. Está tudo dito sobre isso», disse.

Rafa regressou recentemente de uma lesão que o afastou quase três meses dos relvados e antes da paragem estava a começar a ser utilizado como segundo avançado, posição agora ocupada por Chiquinho. Lage não abriu o jogo relativamente à posição preferencial para a qual conta mais com Rafa. Até porque não é uma nem são duas.

«Conto com ele para três posições: ala esquerdo, avançado e ala direito. É um jogador fantástico, um indivíduo extraordinário e que está sempre tranquilo com a vida. Conto com ele para estas três posições», afirmou, garantindo que o jogador está pronto para saltar para o onze, à semelhança de todos os outros que integram o plantel.

«Toda a gente está pronta para ser titular. Imagine a felicidade de um treinador que é ter um jogador como Seferovic, que sai do banco e marca dois golos, e como o Rafa, que sai do banco e marca dois golos. Toda a gente está pronta para jogar: a cada jogo há uma estratégia, um onze bem definido e temos de ter sempre as melhores soluções. Isso é que é fundamental: os jogadores têm a noção de que nos podem ajudar, começando de início ou a saltar do banco, como foi o caso do Seferovic e do Rafa», concluiu.