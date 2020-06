Tal como já analisado pelo Maisfutebol, as bolas paradas têm sido uma dor de cabeça para a equipa do Benfica, sobretudo desde a retoma da Liga. Nove dos 21 golos sofridos no campeonato pela equipa de Bruno Lage surgiram desta forma, mas após a pausa foram cinco em sete.

No total, as águias já consentiram quatro na sequência de pontapés de canto e dois a partir de livres indiretos. E ao ver as imagens desses lances, reunidas neste artigo, é fácil perceber um padrão.

Em quase todos os casos a defensiva encarnada foi batida no ar junto à linha de pequena área, em posição frontal à baliza. Bruno Lage aposta numa defesa à zona nesse tipo de lances, e o problema esteve quase sempre entre Rúben Dias e Ferro.

Frente ao Santa Clara esse posicionamento foi alterado, com Weigl a trocar de lugar com Ferro, mas o alemão acabou também batido.

O problema está claramente identificado, pelo menos a avaliar pela evidência das imagens, mas o Benfica ainda não conseguiu esconder este ponto fraco.

Veja os golos sofridos pelo Benfica na sequência de pontapés de canto ou livres indiretos cobrados para a área:

Zé Luís: Benfica-FC Porto, 3.ª jornada (24/08/2019)

João Palhinha: Benfica-Sp. Braga, 21.ª jornada (15/02/2020)

Dener: Portimonense-Benfica, 26.ª jornada (10/06/2020)

Júnior Tavares: Portimonense-Benfica, 26.ª jornada (10/06/2020)

Mehdi Taremi: Rio Ave-Benfica, 27.ª jornada da Liga

Zaidu Sanusi: Benfica-Santa clara, 28.ª jornada da Liga