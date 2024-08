As declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na flash interview, após o empate a zero em casa do Estoril, neste domingo:

«As condições climatéricas não ajudaram, estava muito vento, o que prejudicou a qualidade do jogo. De qualquer forma, houve um equilibrio no jogo jogado, mas um desequilíbrio nas oportunidades de golo. Senti-me mais desconfortável na fase final, com muitos cantos e o vento a empurrar a equipa para trás, tirando isso tivemos o jogo quase sempre controlado.»

«Segundo jogo? gosto do facto de a equipa tentar ir de encontro com as ideias, de ter uma atitude defensiva agressiva, estar mais alta no campo. Não nos podemos esquecer que estamos com duas semanas de trabalho. Estamos longe de obter o nosso máximo rendimento. Queriamos os três pontos mas tivemos a baliza a zeros, foi o nosso primeiro jogo a zeros.»

«[Regresso à Amoreira] sinto-me em casa, fui muito bem recebido. Foi um regresso saudável.»