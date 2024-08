Bruno Pinheiro realizou este sábado a antevisão ao jogo com o Sp. Braga e mostrou-se confiante de que é possível obter um resultado positivo diante do conjunto orientado por Carlos Carvalhal.

Para o técnico do Gil Vicente, a qualidade individual do adversário é o principal destaque e recusa afirmar que um empate seria um resultado positivo no primeiro dérbi minhoto da temporada.

«Vejo um adversário fortíssimo individualmente e com uma margem muito grande de crescimento em termos coletivos. Não controlamos o resultado, mas sim a forma como jogamos. Vamos estar confiantes e temos motivos para acreditar que podemos ser competitivos. O que me deixa satisfeito é que a equipa tenta sempre seguir o plano de jogo e cumprir os conceitos trabalhados», admitiu o técnico.

«Ainda não perdeu, mas há sempre uma primeira vez e espero que seja este domingo, contra nós. Se o empate seria bom para o Gil Vicente? Vai depender do decurso do jogo. Há empates que sabem a vitória ou a derrota. Neste momento, não posso dizer se será bom ou mau. Aparentemente, por aquilo que o adversário tem feito, poderá ser um bom resultado, mas espero ter uma sensação diferente no final», acrescentou Bruno Pinheiro.

Com quatro pontos somados até ao momento, o Gil Vicente recebe o Sp. Braga este domingo, a partir das 20h30. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo.