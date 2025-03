A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou «um processo de contraordenação para apuramento dos factos», após os alegados insultos racistas ao guarda-redes do Vitória de Guimarães, Bruno Varela, no jogo da noite de domingo ante o Boavista, no Estádio do Bessa.

«Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a alegados insultos de teor racista, dirigidas ao jogador do Vitória SC, Bruno Varela, no jogo entre o Boavista FC e Vitória SC, realizado no Estádio do Bessa, a contar para a 25.ª jornada da Liga, competição organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos», pode ler-se, no comunicado da APCVD, ao final da manhã desta segunda-feira.

O jogo foi interrompido na primeira parte, tendo o guarda-redes do Vitória falado com o treinador do Boavista, Lito Vidigal, sinalizando o que ouviu de adeptos nas bancadas. O jogo retomou ao fim de cerca de quatro minutos.

O Vitória venceu o Boavista por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da Liga.