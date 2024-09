Bruno Varela foi eleito o melhor guarda-redes da Liga no mês de agosto.

O guardião do V. Guimarães foi o mais votado pelos treinadores e capitães do principal escalão, ficando com um total de 21,43 por cento dos votos. Zlobin, do Famalicão, teve 17,46 por cento, enquanto que Diogo Costa, do FC Porto, foi o terceiro, com 16,67.

O guarda-redes de 39 anos fez um total de quatro jogos no campeonato, tendo sofrido apenas dois golos, um frente ao AVS e outro no jogo com o Famalicão.