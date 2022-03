Bruno Veríssimo, adjunto de Paulo Sérgio, em declarações na flash interview da SportTV2, após a derrota por 2-1 frente ao Benfica, numa partida da 25.ª jornada da Liga:



«O que quero destacar é a excelente exibição da minha equipa. Tacticamente estivemos perfeitos. O Samuel não fez praticamente uma defesa. Benfica teve oportunidades de faltas que não são e o golo é muito duvidoso. Quero louvar a grande exibição da minha equipa que injustamente perde este jogo.



É a falta sobre o Wilyan. Houve um empurrão nas costas. Deveria ter sido assinalada falta, sem dúvida nenhuma.



O Portimonense continuou a ser a equipa com as melhores oportunidades pelo Welinton e pelo Relvas. Merecia pelo menos o empate. Era justo para o que os jogadores fizeram durante a partida. O meu treinador foi expulso por estar fora da área técnica tal como o treinador adversário estava fora da sua área técnica a conversar com os jogadores. Foi mais um expulsão injusta.»