A Liga deu a conhecer nesta sexta-feira o calendário das provas nacionais para 2023/24.

A Liga e a II Liga arrancam no fim de semana de 12 e 13 de agosto, mas a época começa quase um mês antes, com a Taça da Liga a 22 e 23 de julho. Esta prova termina no final de janeiro, com as meias-finais a 23 e 24 e a final marcada para sábado, 27.

Destaque ainda para a Supertaça: o primeiro troféu em disputa será jogado no primeiro fim de semana de agosto: dia 5 ou 6.

O campeonato termina no fim de semana de 18 e 19 de maio, sendo que a Taça de Portugal joga-se no fim de semana seguinte, domingo (26), entre o play-off de permanência/subida na/à Liga, com mãos a 25 de maio e a 2 de junho, pouco mais de uma semana antes do arranque do Euro 2024.