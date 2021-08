O Benfica vai ter um agosto quente com um máximo de oito jogos distribuídos ao longo do mês, o dobro dos jogos que Sporting e FC Porto vão realizar no mesmo período neste arranque de temporada.

Já se sabia que a equipa de Jorge Jesus ia ter um calendário mais apertado, face ao terceiro lugar da época passada, mas no dia em que se realizou o sorteio do play-off da Liga dos Campeões, vale a pena recordar como vai ser o início de temporada dos encarnados.

O primeiro jogo oficial será já esta quarta-feira, longe de casa, em Moscovo, no primeiro embate com o Spartak de Moscovo de Rui Vitória, relativo à primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões. No fim de semana seguinte, arranca a nova edição da Liga com mais uma deslocação a Moreira de Cónegos.

A estreia no Estádio da Luz será no segundo jogo com a equipa de Moscovo, a 10 de agosto, e a primeira quinzena fica completa com a receção ao recém-promovido Arouca poucos dias depois.

Em caso de sucesso frente ao Spartak Mosvovo, o Benfica realizará o terceiro jogo consecutivo em casa, a 17 ou a 18 de agosto, frente ao vencedor do embate entre os holandeses do PSV Eindhoven e os dinamarqueses do Midtjylland.

Segue-se uma vista a Barcelos para defrontar o Gil Vicente no fim de semana de 21/22 de agosto antes do segundo jogo que vai definir o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, previsto para 24 u 25 de agosto.

O exaustivo mês fica fechado com uma receção ao Tondela marcada para o fim de semana de 28/29 de agosto.

Um início de temporada exigente, com um ritmo de jogos elevado, a anteceder um mês de setembro que será mais aliviado com apenas três jogos da Liga e, em caso de sucesso na fase preliminar da Champions, mais dois da fase de grupos da liga milionária.