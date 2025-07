Já é conhecido o calendário para a temporada 2025/26 da Liga! Depois do sorteio desta sexta-feira, ficou a conhecer-se todos os Clássicos e Dérbis da temporada que começa a aproximar-se.

O Sporting recebe o FC Porto logo na quarta jornada. Na 21.ª, os papéis trocam-se e os leões visitam o terreno dos dragões.

Outro jogo «grande» realiza-se na oitava jornada, num escaldante FC Porto-Benfica. Na 25.ª jornada, a Luz vai receber o Benfica-FC Porto.

Por fim, o Benfica recebe os rivais do Sporting na 13.ª jornada da Liga, no dérbi centenário. Na 30.ª jornada do campeonato, os encarnados visitam Alvalade.