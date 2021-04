A eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões, esta noite, frente ao Chelsea, vai permitir o adiamento do jogo da jornada 27 da Liga, no próximo fim de semana.

Assim sendo, os dragões vão jogar na Madeira com o Nacional no próximo domingo, dia 18, pelas 17h30, em vez de no sábado, às 18 horas.

Apesar do triunfo por 1-0, esta noite, em Sevilha, o FC Porto acabou afastado das competições europeias diante dos ingleses, que venceram na primeira mão por dois golos.