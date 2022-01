A Liga anunciou esta quinta-feira ajustamentos no agendamento de três jogos da 21.ª jornada do campeonato depois de terem ficado definidos os finalistas da Taça da Liga, com a vitória do Sporting sobre o Santa Clara (2-1) na quarta-feira.

Assim, o Santa Clara-Boavista, vai jogar-se no dia 1 de fevereiro, terça-feira, pelas 20h15.

Já no dia 2, quarta-feira, Benfica e Gil Vicente defrontam-se pelas 19h00, enquanto o Belenenses-Sporting joga-se no mesmo dia, às 20h45.

Alterações da 21.ª jornada da Liga:

Terça-feira, 1 de fevereiro

Santa Clara – Boavista FC, 20H15 – Sport TV

Quarta-feira, 2 de fevereiro

SL Benfica – Gil Vicente FC, 19H00 – BTV

Belenenses SAD – Sporting CP, 20H45 – Sport TV