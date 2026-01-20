Liga: clássico entre FC Porto e Sporting vai jogar-se a 9 de fevereiro
Divulgados os horários da 20.ª e 21.ª jornada
A Liga divulgou esta terça-feira os horários dos jogos relativos às jornadas 20 e 21 do campeonato nacional.
O destaque vai para a confirmação que o Clássico da entre FC Porto e Sporting, no Dragão, vai jogar-se a 9 de fevereiro, um dia depois da segunda volta das eleições presidenciais.
A 20.ª jornada arranca na sexta-feira em Guimarães, dia 30 de janeiro, com o V. Guimarães-Moreirense. No sábado, dia 31, disputam-se três encontros, já no domingo, dia 1 de fevereiro, novamente mais três jogos, com destaque para a receção do Sporting ao Nacional, às 18h00, antes de o Benfica visitar o terreno do Tondela, no jogo que encerra o dia. A ronda termina na segunda-feira seguinte com o FC Porto a deslocar-se ao reduto do Casa Pia.
Na ronda 21, o jogo de cartaz vai acontecer apenas na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, altura em que o FC Porto recebe o Sporting às 20h45. A jornada começa no sábado, dia 7 de fevereiro, com quatro partidas, enquanto no domingo, dia 8, realizam-se três encontros, com o Benfica a receber o Alverca, no último jogo do dia.
Confira aqui todos os jogos das jornadas 20 e 21 do Campeonato Nacional:
20.ª jornada
Sexta-feira, 30 de janeiro
V. Guimarães–Moreirense, 20h45 – Sport TV
Sábado, 31 de janeiro
Santa Clara–Estoril, 15h30 – Sport TV
Rio Ave–Arouca, 18h00 – Sport TV
Alverca – E. Amadora, 20h30 – Sport TV
Domingo, 1 de fevereiro
Gil Vicente–Famalicão, 15h30 – Sport TV
Sporting– Nacional, 18h00 – Sport TV
Tondela–Benfica, 20h30 – Sport TV
Segunda-feira, 2 de fevereiro
AVS–Sp. Braga, 18h45 – Sport TV
Casa Pia–FC Porto, 20h45 – Sport TV
21.ª jornada
Sábado, 7 de fevereiro
Moreirense– Gil Vicente, 15h30 – TVI
E. Amadora–Santa Clara, 15h30 – Sport TV
Estoril–Tondela, 18h00 – Sport TV
Arouca–V, Guimarães, 20h30 – Sport TV
Domingo, 8 de fevereiro
Nacional–Casa Pia, 15h30 – Sport TV
Sp. Braga–Rio Ave FC, 18h00 – Sport TV
Benfica–Alverca, 20h30 – BTV
Segunda-feira, 9 de fevereiro
FC Famalicão–AVS, 18h45 – Sport TV
FC Porto–Sporting, 20h45 – Sport TV
[Artigo atualizado às 18h15]