A Liga divulgou esta terça-feira os horários dos jogos relativos às jornadas 20 e 21 do campeonato nacional.

O destaque vai para a confirmação que o Clássico da entre FC Porto e Sporting, no Dragão, vai jogar-se a 9 de fevereiro, um dia depois da segunda volta das eleições presidenciais.

A 20.ª jornada arranca na sexta-feira em Guimarães, dia 30 de janeiro, com o V. Guimarães-Moreirense. No sábado, dia 31, disputam-se três encontros, já no domingo, dia 1 de fevereiro, novamente mais três jogos, com destaque para a receção do Sporting ao Nacional, às 18h00, antes de o Benfica visitar o terreno do Tondela, no jogo que encerra o dia. A ronda termina na segunda-feira seguinte com o FC Porto a deslocar-se ao reduto do Casa Pia.

Na ronda 21, o jogo de cartaz vai acontecer apenas na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, altura em que o FC Porto recebe o Sporting às 20h45. A jornada começa no sábado, dia 7 de fevereiro, com quatro partidas, enquanto no domingo, dia 8, realizam-se três encontros, com o Benfica a receber o Alverca, no último jogo do dia.

Confira aqui todos os jogos das jornadas 20 e 21 do Campeonato Nacional:

20.ª jornada

Sexta-feira, 30 de janeiro



V. Guimarães–Moreirense, 20h45 – Sport TV

Sábado, 31 de janeiro



Santa Clara–Estoril, 15h30 – Sport TV



Rio Ave–Arouca, 18h00 – Sport TV



Alverca – E. Amadora, 20h30 – Sport TV

Domingo, 1 de fevereiro



Gil Vicente–Famalicão, 15h30 – Sport TV



Sporting– Nacional, 18h00 – Sport TV



Tondela–Benfica, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 2 de fevereiro



AVS–Sp. Braga, 18h45 – Sport TV



Casa Pia–FC Porto, 20h45 – Sport TV

21.ª jornada

Sábado, 7 de fevereiro



Moreirense– Gil Vicente, 15h30 – TVI



E. Amadora–Santa Clara, 15h30 – Sport TV



Estoril–Tondela, 18h00 – Sport TV



Arouca–V, Guimarães, 20h30 – Sport TV

Domingo, 8 de fevereiro



Nacional–Casa Pia, 15h30 – Sport TV



Sp. Braga–Rio Ave FC, 18h00 – Sport TV



Benfica–Alverca, 20h30 – BTV

Segunda-feira, 9 de fevereiro



FC Famalicão–AVS, 18h45 – Sport TV



FC Porto–Sporting, 20h45 – Sport TV

[Artigo atualizado às 18h15]