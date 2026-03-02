A Liga divulgou esta segunda-feira os horários para as jornadas 26 e 27 do Campeonato Nacional da primeira divisão.

O destaque vai para o adiamento do jogo entre o Sporting e o Tondela, da 26.ª ronda, devido à participação dos leões nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jogo do Sp. Braga com o Casa Pia, também da 26.ª jornada, pode seguir pelo mesmo caminho, estando ainda a data sujeita a confirmação.

Já na jornada 27, o jogo grande entre FC Porto e Sp. Braga está marcado para domingo, dia 22 de março, pelas 20h30.

Datas e horas dos jogos das jornadas 26 e 27:

Jornada 26

Sábado, 14 de março

V. Guimarães – Famalicão, 15h30 – Sport TV

Gil Vicente – Alverca, 18h00 – Sport TV

Arouca – Benfica, 20h30 – Sport TV

Domingo, 15 de março

Nacional – Estoril, 15h30 – Sport TV

AVS – Santa Clara, 15h30 – Sport TV

Rio Ave – E. Amadora, 18h00 – Sport TV

FC Porto – Moreirense, 20h30 – Sport TV

Quinta-feira, 23 de abril

Casa Pia – Sp. Braga, 20h15 – Sport TV (por confirmar)

A definir

Sporting – Tondela – Sport TV

Jornada 27

Sexta-feira, 20 de março

E. Amadora – Casa Pia, 20h15 – Sport TV

Sábado, 21 de março

Moreirense – Arouca, 15h30 – V+

Famalicão – Nacional, 15h30 – Sport TV

Santa Clara – Gil Vicente, 18h00 – Sport TV

Benfica – V. Guimarães, 18h00 – BTV

Tondela – AVS, 20h30 – Sport TV

Domingo, 22 de março

Estoril – Rio Ave, 15h30 – Sport TV

Alverca – Sporting, 18h00 – Sport TV

Sp. Braga – FC Porto, 20h30 – Sport TV

(Artigo atualizado às 17h28)