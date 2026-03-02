Liga divulga horários das jornadas 26 e 27 com o Sporting-Tondela adiado
Leões vão participar nos oitavos de final da Liga dos Campeões
A Liga divulgou esta segunda-feira os horários para as jornadas 26 e 27 do Campeonato Nacional da primeira divisão.
O destaque vai para o adiamento do jogo entre o Sporting e o Tondela, da 26.ª ronda, devido à participação dos leões nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
O jogo do Sp. Braga com o Casa Pia, também da 26.ª jornada, pode seguir pelo mesmo caminho, estando ainda a data sujeita a confirmação.
Já na jornada 27, o jogo grande entre FC Porto e Sp. Braga está marcado para domingo, dia 22 de março, pelas 20h30.
Datas e horas dos jogos das jornadas 26 e 27:
Jornada 26
Sábado, 14 de março
V. Guimarães – Famalicão, 15h30 – Sport TV
Gil Vicente – Alverca, 18h00 – Sport TV
Arouca – Benfica, 20h30 – Sport TV
Domingo, 15 de março
Nacional – Estoril, 15h30 – Sport TV
AVS – Santa Clara, 15h30 – Sport TV
Rio Ave – E. Amadora, 18h00 – Sport TV
FC Porto – Moreirense, 20h30 – Sport TV
Quinta-feira, 23 de abril
Casa Pia – Sp. Braga, 20h15 – Sport TV (por confirmar)
A definir
Sporting – Tondela – Sport TV
Jornada 27
Sexta-feira, 20 de março
E. Amadora – Casa Pia, 20h15 – Sport TV
Sábado, 21 de março
Moreirense – Arouca, 15h30 – V+
Famalicão – Nacional, 15h30 – Sport TV
Santa Clara – Gil Vicente, 18h00 – Sport TV
Benfica – V. Guimarães, 18h00 – BTV
Tondela – AVS, 20h30 – Sport TV
Domingo, 22 de março
Estoril – Rio Ave, 15h30 – Sport TV
Alverca – Sporting, 18h00 – Sport TV
Sp. Braga – FC Porto, 20h30 – Sport TV
(Artigo atualizado às 17h28)