A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta quinta-feira que na próxima segunda-feira, aquando da receção do clube que irá vencer o título nacional de futebol, quer seja Benfica ou Sporting, vinte estabelecimentos comerciais junto aos Paços do Concelho de Lisboa terão restrições de horário.

«Por motivos de segurança e a pedido da PSP» como se pode ler no despacho dos vereadores Diogo Moura, responsável pelo pelouro da Economia, e Rui Cordeiro, que tutela o Desporto na Câmara de Lisboa, os estabelecimentos em causa terão de encerrar entre as 15h e as 20h de segunda-feira.

De recordar, Sporting e Benfica disputam o Campeonato Nacional na última jornada, no próximo sábado. As águias visitam o Sp. Braga, já os leões recebem o V. Guimarães, com ambos os jogos a terem início às 18h e com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.