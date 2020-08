No dia do 89.º aniversário, o Famalicão revelou os novos equipamentos para a época 2020/21.



As camisolas dos famalicenses mantêm os tons de branco e azul, tal como na temporada passada. No alternativo, o equipamento azul tem como principal diferença para o do ano passado a gola branca.



Veja o equipamento na galeria associada.



🎂 Em dia especial apresentamos as nossas cores para a época 20-21. 👌 Carregados com honra e ambição. Pelo Famalicão 💙 #NasciVilaNova Publicado por Futebol Clube de Famalicão em Sexta-feira, 21 de agosto de 2020