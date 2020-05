Pinto da Costa, presidente do FC Porto, traçou com «objetivo» para o próximo mandato colocar em funcionamento a cidade do FC Porto, numa carta dirigida aos adeptos publicada no site oficial da recandidatura.

«Apesar de várias dificuldades, nos últimos anos tivemos capacidade para formar uma extraordinária geração de jogadores, que alcançou o topo da Europa e que já começa a dar cartas ao mais alto nível. Acredito que o sucesso do FC Porto no presente e no futuro passa por muitos desses atletas, e tenho a convicção de que poderemos fazer ainda mais e melhor quando entrar em funcionamento, durante o próximo mandato, a Cidade do FC Porto, um conjunto de instalações de ponta que será muito mais do que um centro de treinos ou de estágio», referiu.

Na mesma carta, o presidente do FC Porto também fala em «mudanças», na «renovação» dos órgãos dirigentes e equilíbrio financeiro, sem que o FC Porto deixe de ser «um clube incómodo».

As eleições no FC Porto estão marcadas para os dias 6 e 7 de junho e contam com três candidaturas, encabeçadas por Pinto da Costa, Nuno Lobo e José Fernando Rio.