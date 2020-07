O primeiro-ministro, António Costa, fez questão de deixar uma mensagem de parabéns ao FC Porto pela conquista do campeonato 2019/20. Através das redes sociais, o chefe de governo lembrou as vicissitudes da prova, referindo que a vitória «não deve ser menos saboreada» por isso.



«Parabéns ao FC Porto, presidente, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo título de campeão nacional de futebol. Num campeonato tão atípico, a vitória não deve ser menos saboreada, mas cumprindo sempre as normas e recomendações da Direção Geral da Sáude. Parabéns», escreveu no Twitter.



Após vencer o Sporting, os dragões celebraram o 29.º campeonato nacional do seu palmarés.



RELACIONADOS A mensagem de parabéns de Fernando Gomes para o campeão